الخميس 2025-09-11 01:47 ص
 

"بلومبيرغ": بولندا تطلب من حلفائها منظومات دفاع جوي وأسلحة مضادة للمسيّرات

ب
أرشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 12:10 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة أن بولندا طلبت من حلفائها منظومات دفاع جوي إضافية وأسلحة مضادة للطائرات المسيّرة.

وكتبت الوكالة: "طلبت بولندا من حلفائها منظومات دفاع جوي إضافية وتكنولوجيا مضادة للطائرات بدون طيار".

وبدوره، كتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على منصة "إكس": "في محادثاتي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، لم أتلق فقط تعبيرات التضامن مع بولندا، ولكن قبل كل شيء مقترحات لتقديم دعم ملموس للدفاع الجوي لبلدنا".

اضافة اعلان


وزعم توسك في وقت سابق إسقاط قواته طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مدعيا أنها "روسية"، دون أن يقدم أي دليل.


وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا أندريه أورداش أن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية.


كما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات نحو الأراضي البولندية باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن ضرباتها اقتصرت على أهداف عسكرية أوكرانية.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة أثر غير متوقع للوحدة على الصحة

مركبة فضاء أمريكية تعثر على أقوى الأدلة لاحتمال وجود حياة قديمة على المريخ

منوعات مركبة فضاء أمريكية تعثر على أقوى الأدلة لاحتمال وجود حياة قديمة على المريخ

ا

طب وصحة السبب الكامن وراء خطورة الإنفلونزا على المسنين

إصابة طالبين على الأقل في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في كولورادو الأمريكية

عربي ودولي إصابة طالبين على الأقل في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في كولورادو الأمريكية

ب

عربي ودولي "بلومبيرغ": بولندا تطلب من حلفائها منظومات دفاع جوي وأسلحة مضادة للمسيّرات

ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك

عربي ودولي ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك

انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي

ت

أخبار محلية مراكز شبابية تنفذ أنشطة متنوعة بالمحافظات



 
 





الأكثر مشاهدة