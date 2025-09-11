الخميس 2025-09-11 12:12 ص
 

ترامب يعلن وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك

الوكيل الإخباري-   أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء وفاة الناشط المحافظ تشارلي كيرك متأثراً بجراحه إثر إطلاق النار عليه خلال فعالية في ولاية يوتا.اضافة اعلان


وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، الأسطوري".

وأضاف: "لم يفهم أحد أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة أكثر من تشارلي. كان محبوباً ومحط إعجاب الجميع، وخاصة أنا، والآن رحل عنا".

وتعرض كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه"، لإطلاق نار، الأربعاء، خلال فعالية في جامعة يوتا فالي، وفقاً لما أعلنته المنظمة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالباً، مشيرة إلى أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تعرض لإطلاق نار.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن كيرك، المسؤول في أبرز منظمة ناشطة شبابية يمينية في البلاد، أصيب برصاصة في رقبته أثناء إلقائه كلمة خلال فعالية، وبأنه يعد "أحد أقرب حلفاء ترامب".

وأوضحت أن الشاب أصيب برصاصة أطلقها المنفذ من مركز لوسي، وهو مبنى يبعد حوالي 200 متر عن مكان إقامة الفعالية.

وانتشرت مقاطع فيديو مصورة بالهواتف المحمولة، تظهر أشخاصاً يركضون في كل الاتجاهات بعد سماع دوي إطلاق نار، علماً أنه لم يُعرف بعد الدافع وراء هذا الهجوم.

سكاي نيوز
 
 
