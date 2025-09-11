البنتاغون: الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان بقيمة 14.2 مليون دولار

05:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان تقدر قيمتها بقرابة 14.2 مليون دولار.





وأوضحت الوزارة أن الحزمة ستعزز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية العسكرية للجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله.