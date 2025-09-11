الخميس 2025-09-11 05:42 ص
 

البنتاغون: الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان بقيمة 14.2 مليون دولار

عناصر من الجيش اللبناني
عناصر من الجيش اللبناني
 
الخميس، 11-09-2025 05:15 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان تقدر قيمتها بقرابة 14.2 مليون دولار.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن الحزمة ستعزز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية العسكرية للجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله.
 
 
