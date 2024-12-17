 
الثلاثاء 2024-12-17 03:54 م
 

رئيس الحكومة السورية الانتقالية يتعهد بإعادة هيكلة وزارة الدفاع

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا محمد البشير، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع السورية سيعاد هيكلتها من خلال ضم فصائل المعارضة والضباط المنشقين.

وأضاف البشير في تصريحات صحفية، أن "وزارة الدفاع سيعاد تنظيمها وهيكلتها من قبل الثوار والضباط المنشقين عن النظام المخلوع"، مؤكدا أن "كافة مكونات الشعب السوري التي لم تتلطخ أيديهم بالدماء مرحب بهم للعمل في المؤسسات وبناء سوريا الجديدة".

اضافة اعلان


وشدد البشير على أن "الهم الأول للحكومة الانتقالية هي تحقيق الأمان والاستقرار للبلاد والمحافظة على الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها بالحد الأدنى"، مطالبا المجتمع الدولي برفع العقوبات عن سوريا والإفراج عن الأموال المجمدة".


وأضاف رئيس الحكومة الانتقالية أن "الليرة السورية تعاني تدهورا شديدا في قيمتها واحتياطيات العملات الأجنبية منخفضة للغاية"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أرقام دقيقة حتى الآن بشأن الأموال التي سرقها بشار الأسد ومنظومة الفساد".


وقال البشير إن "سوريا تحتاج من المجتمع الدولي نصرة الشعب السوري المظلوم من خلال محاسبة المجرمين بحقهم ورفع العقوبات على سوريا من أجل الدعم من الناحية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال مصر.. مخطط لحفر 46 بئر بترول

بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو في القاهرة للتوقيع على تبادل الأسرى مع حركة حماس

ا

فن ومشاهير سامر إسماعيل مرشح لجائزة أفضل ممثل تلفزيوني

ا

عربي ودولي رئيس الحكومة السورية الانتقالية يتعهد بإعادة هيكلة وزارة الدفاع

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية كتلة "اتحاد الأحزاب الوسطية "تلتقي شباب برنامج الزمالة البرلمانية

صورة ارشيفية

فلسطين الاحتلال يهدم فلل سياحية في النويعمة بمدينة أريحا

ا

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 30 مليار يورو في 2025



 




الأكثر مشاهدة