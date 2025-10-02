الخميس 2025-10-02 07:15 م
 

رئيس حكومة المغرب: نتجاوب مع مطالب الشباب ومستعدون للحوار

الخميس، 02-10-2025 06:48 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، الخميس، أن الحكومة "تعلن تجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية، واستعدادها للحوار والنقاش".اضافة اعلان


وقال أخنوش في اجتماع المجلس الحكومي: "نؤكد أن الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العامة".

وشدد على أن "المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة".

وتابع رئيس الحكومة أن "التطورات المؤسفة خلال اليومين الماضيين عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وأدت إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، مع تسجيل 3 وفيات، للأسف".

سكاي نيوز
 
 
