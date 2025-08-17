روبيو: لم نعتزم عقد أي صفقة بشأن أوكرانيا خلال قمة ألاسكا

وقال روبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأحد: "لم نقل أبدا إنه ستكون هناك صفقة في ختام هذا اللقاء، لأن الأوكرانيين لم يكونوا موجودين هناك".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر طرفا في النزاع، قائلا إن "هذه حرب بين بلدين، بين أوكرانيا وروسيا، وليس مع أمريكا".
ولم يستبعد روبيو إمكانية فشل الجهود للتوصل إلى أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا.
يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بحثا تسوية النزاع في أوكرانيا خلال لقائهما في ألاسكا يوم 15 أغسطس. ومن المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن، يوم الاثنين، لمواصلة المناقشات بشأن التسوية.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة .. إطلاق نار في بروكلين يخلف 3 قتلى و8 جرحى
-
السودان.. البرهان يصدر قرارا بضم القوات المساندة إلى الجيش
-
أوامر ملكية سعودية بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم - أسماء
-
ترامب: على أوكرانيا الاستعداد للتنازل عن بعض الأراضي لروسيا
-
قادة أوروبيون سيرافقون زيلينسكي إلى واشنطن الاثنين
-
8 قتلى و 4 مفقودين بفيضانات شمال الصين
-
هزة أرضية في الجزائر
-
سلاح البحرية الإسرائيلي يهاجم أهدافا في اليمن