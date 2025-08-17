روبيو: لم نعتزم عقد أي صفقة بشأن أوكرانيا خلال قمة ألاسكا

الوكيل الإخباري- صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لم تعتزم عقد أي صفقة مع روسيا بشأن أوكرانيا خلال قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا في غياب ممثل كييف.



وقال روبيو في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأحد: "لم نقل أبدا إنه ستكون هناك صفقة في ختام هذا اللقاء، لأن الأوكرانيين لم يكونوا موجودين هناك".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تعتبر طرفا في النزاع، قائلا إن "هذه حرب بين بلدين، بين أوكرانيا وروسيا، وليس مع أمريكا".

ولم يستبعد روبيو إمكانية فشل الجهود للتوصل إلى أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا.

يذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب بحثا تسوية النزاع في أوكرانيا خلال لقائهما في ألاسكا يوم 15 أغسطس. ومن المتوقع أن يستقبل ترامب الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في واشنطن، يوم الاثنين، لمواصلة المناقشات بشأن التسوية.