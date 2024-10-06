روسيا تختبر منظومة محمولة جديدة لقمع الدرونات

وحول الموضوع قالت رئيسة الشركة، فلادا كوزينا:"طوّر الخبراء في شركتنا منظومة محمولة جديدة وبرمجيات تستخدم لحماية المنشآت الثابتة من خطر الدرونات، ويتم إخضاع المنظومة للاختبارات حاليا، المنظومة قادرة على اكتشاف الدرونات على مسافة تصل إلى 3 كم، واكتشاف إشارات التحكم بهذه الطائرات على مسافات تتراوح ما بين 300 و1500 م، الأمر يعتمد على قوة الإشارة، كما يمكنها اكتشاف الدرونات من خلال إشارات تحديد المواقع "GPS".
وأشارت كوزينا إلى أنه بعض أنواع الدرونات لا تستخدم أنظمة "GPS" لتحديد وجهتها، الأمر الذي يصعب عملية اكتشافها أحيانا، لذا قام الخبراء في شركة Sibscience بتجهيز المنظومة الجديدة بتقنيات خاصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وفي حال اكتشفت المنظومة طائرة بدون طيار تحاول اختراق منطقة عملها، تقوم بتفعيل نظام الإنذار وتنشط نظام التشويش على الطائرة.
ويمكن استعمال المنظومة الجديدة بشكل مستقل لاكتشاف وقمع الدرونات، كما يمكن ربطها مع منظومات وأجهزة أخرى، مثل أجهزة استشعار الحركة وكاميرات الفيديو الذكية التي تحلل بيانات الصور والفيديوهات.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية: تحييد 200 جندي أوكراني وصد محاولتين لاختراق الحدود
-
غارات إسرائيلية على بعلبك وبرج البراجنة
-
ميقاتي يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان على لبنان
-
لبنان يرجئ بداية العام الدراسي لنوفمبر المقبل
-
صحفي يحاول إحراق نفسه قرب البيت الأبيض احتجاجاً على الإبادة بغزة - فيديو
-
الشرطة الألمانية تداهم اجتماعا لعشرات المتهمين بالانتماء لأقصى اليمين
-
البرلمان الإيراني: خيار إرسال مقاتلين للبنان ليس مطروحا حاليا
-
إسرائيل تدرس استهداف منشآت إيرانية مهمة