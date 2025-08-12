الثلاثاء 2025-08-12 12:15 م
 

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء 30 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.
الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الثلاثاء 30 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 67.9 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.7 دينارا لجهة الشراء.

وتاليا التسعيرة:

 
Image1_8202512111712263724509.jpg

 
 
