ماليزيا وبنغلاديش ودول أخرى بآسيان سترسل بعثة سلام إلى ميانمار

الوكيل الإخباري- قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم الثلاثاء، إن بلاده وبنغلاديش وبعض دول المنطقة سترسل وفدا مشتركا إلى ميانمار للضغط من أجل إحلال السلام وتوفير مساعدات إنسانية للاجئي الروهينغا. اضافة اعلان





وتؤوي بنغلاديش ما يزيد على مليون لاجئ من الروهينغا في مخيمات بمنطقة كوكس بازار جنوب شرق البلاد، وهي أكبر تجمع سكني للاجئين في العالم.



وجاءت تعليقات أنور في مستهل زيارة رئيس بنغلاديش المؤقت محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى ماليزيا والتي تستغرق ثلاثة أيام.



وقال أنور في مؤتمر صحفي مشترك مع يونس "تحقيق السلام في ميانمار أولوية كبيرة بالطبع، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية فورا لمن يعانون واللاجئين وكذلك ضحايا الزلازل".