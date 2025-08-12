ماليزيا وبنغلاديش ودول أخرى بآسيان سترسل بعثة سلام إلى ميانمار

وتؤوي بنغلاديش ما يزيد على مليون لاجئ من الروهينغا في مخيمات بمنطقة كوكس بازار جنوب شرق البلاد، وهي أكبر تجمع سكني للاجئين في العالم.
وجاءت تعليقات أنور في مستهل زيارة رئيس بنغلاديش المؤقت محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، إلى ماليزيا والتي تستغرق ثلاثة أيام.
وقال أنور في مؤتمر صحفي مشترك مع يونس "تحقيق السلام في ميانمار أولوية كبيرة بالطبع، إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية فورا لمن يعانون واللاجئين وكذلك ضحايا الزلازل".
-
أخبار متعلقة
-
قتيلان بانفجار في مصنع للفحم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
-
26 من زعماء الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحرية بتقرير مستقبلها
-
الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام
-
هزة أرضية جديدة تضرب تركيا
-
قائد الأمن في حلب يعلق على وفاة شاب بعد تقارير عن "التعذيب"
-
غوتيريش يدين قيام إسرائيل بقتل 6 صحفيين فلسطينيين في غزة
-
عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة مقلقة وغير مسبوقة
-
مصر .. بيان للأمن بعد مقتل بطل سباقات دولي بطلق ناري