طفل ينجح في إنقاذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار باليمن - فيديو

الوكيل الإخباري- انتشر خلال الساعات الماضية فيديو يوثق لحظة شجاعة طفل في مدينة ذمار اليمنية، حين تمكن من إنقاذ شقيقته الصغيرة من محاولة اختطاف على يد امرأة كانت تحاول اقتيادها في أحد الشوارع.

اضافة اعلان



يُظهر الفيديو المرأة وهي تسحب الطفلة بطريقة مريبة، قبل أن يتدخل الطفل سريعًا ويسحب شقيقته من يدها ويعيدها بأمان. اللافت أن الخاطفة لم تبذل مقاومة عند كشف أمرها، ما دفع ناشطين للتأكيد على احتمال خبرتها في عمليات اختطاف مشابهة.



حظي الفيديو بتفاعل واسع، وأشاد الجمهور بشجاعة الطفل، مطالبين السلطات بالقبض على المرأة وتقديمها للعدالة.





في وضح النهار، حاولت امرأة اختطاف طفلة في مدينة ذمار، لكن شقيقها الصغير تصدى لها وأنقذها في اللحظة الأخيرة.



pic.twitter.com/PrTQKbxWKj اليمنفي وضح النهار، حاولت امرأة اختطاف طفلة في مدينة ذمار، لكن شقيقها الصغير تصدى لها وأنقذها في اللحظة الأخيرة. August 10, 2025