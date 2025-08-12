الثلاثاء 2025-08-12 12:16 م
 

طفل ينجح في إنقاذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار باليمن - فيديو

لقطات من الفيديو
 
الوكيل الإخباري-   انتشر خلال الساعات الماضية فيديو يوثق لحظة شجاعة طفل في مدينة ذمار اليمنية، حين تمكن من إنقاذ شقيقته الصغيرة من محاولة اختطاف على يد امرأة كانت تحاول اقتيادها في أحد الشوارع.

يُظهر الفيديو المرأة وهي تسحب الطفلة بطريقة مريبة، قبل أن يتدخل الطفل سريعًا ويسحب شقيقته من يدها ويعيدها بأمان. اللافت أن الخاطفة لم تبذل مقاومة عند كشف أمرها، ما دفع ناشطين للتأكيد على احتمال خبرتها في عمليات اختطاف مشابهة.


حظي الفيديو بتفاعل واسع، وأشاد الجمهور بشجاعة الطفل، مطالبين السلطات بالقبض على المرأة وتقديمها للعدالة.

 

 

