طفل ينجح في إنقاذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار باليمن - فيديو

يُظهر الفيديو المرأة وهي تسحب الطفلة بطريقة مريبة، قبل أن يتدخل الطفل سريعًا ويسحب شقيقته من يدها ويعيدها بأمان. اللافت أن الخاطفة لم تبذل مقاومة عند كشف أمرها، ما دفع ناشطين للتأكيد على احتمال خبرتها في عمليات اختطاف مشابهة.
حظي الفيديو بتفاعل واسع، وأشاد الجمهور بشجاعة الطفل، مطالبين السلطات بالقبض على المرأة وتقديمها للعدالة.
في وضح النهار، حاولت امرأة اختطاف طفلة في مدينة ذمار، لكن شقيقها الصغير تصدى لها وأنقذها في اللحظة الأخيرة.
pic.twitter.com/PrTQKbxWKj
-
أخبار متعلقة
-
العثور على رضيعة مقتولة داخل سيارة جنازة في أمريكا
-
اكتشاف أفاع شديدة السمية في هذه البلدان وهذه أعراض لدغتها
-
تحطم طائرة واندلاع حريق في مطار مونتانا - فيديو
-
طفل يحطم منزل مؤثر صيني بسبب دمية لابوبو - صور
-
حادث مرعب.. سائق يدهس 9 أفراد من عائلة واحدة في مصر (فيديو)
-
شاهد كلب صغير يطارد دبا أسود اقتحم منزلا في كندا
-
شبكة القتل الصامت.. كيف سمّمت نساء ناغيريف أزواجهن بهدوء لسنوات؟
-
جثة في قاع البحر.. لغز المرأة المجهولة يُربك سلطات تايلاند