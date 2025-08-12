الثلاثاء 2025-08-12 12:15 م
 

رئيس وزراء أستراليا: نتنياهو في حالة إنكار للمعاناة في غزة

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي
 
الثلاثاء، 12-08-2025 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الثلاثاء، إن نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "في حالة إنكار" للوضع الإنساني في قطاع غزة، وذلك بعد يوم من إعلانه أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية للمرة الأولى.اضافة اعلان


وقال ألبانيزي الاثنين إن أستراليا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، في خطوة تضاف إلى الضغوط الدولية على إسرائيل بعد إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.

ألبانيزي، قال الثلاثاء إن تردد حكومة نتنياهو في الاستماع إلى حلفائها ساهم في قرار أستراليا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال في مقابلة مع قناة (إيه.بي.سي) الأسترالية الرسمية معلقا على اتصال مع نتنياهو الخميس "لقد كرر لي مرة أخرى ما قاله علنا أيضا، وهو الإنكار للعواقب التي تحدث للأبرياء".

وقرار أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروط بالتزامات تلقتها من السلطة الفلسطينية، منها ألا يكون لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أي دور في أي دولة مستقبلية.
 
 
