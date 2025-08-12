العثور على رضيعة مقتولة داخل سيارة جنازة في أمريكا

الوكيل الإخباري- في واقعة غريبة ومروّعة، ألقت الشرطة الأميركية القبض على امرأة في ولاية ألاباما، بعد العثور على جثة طفلتها الرضيعة داخل سيارة جنازة تابعة لدار دفن الموتى في مدينة جادسدن.

ووفقاً لصحيفة جادسدن تايمز ومحطة WBRC 6 News، عُثر على الطفلة، بليسنس بيرل، البالغة من العمر عامًا واحدًا، في الجزء الخلفي من السيارة، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق في احتمال وقوع جريمة قتل.



الأم، تيريكا بيرل (29 عامًا)، تم توقيفها واحتجازها بدون إمكانية الإفراج بكفالة، بحسب سجلات الاعتقال التي اطلعت عليها مجلة بيبول.



وكان موظفو دار الجنازة قد لاحظوا وجود ما بدا لهم دمية داخل السيارة، قبل أن يدركوا أنها جثة لطفل. وأوضح مالك الدار، دانتيز روبنسون، أن الاكتشاف حصل خلال تنظيف السيارة بعد عودتها من موعد نقل سابق.



من جانبها، أصدرت شرطة جادسدن بيانًا أكدت فيه التزامها بتحقيق العدالة، مؤكدة أن "ذكرى هذا الطفل ستبقى محفورة في القلوب".