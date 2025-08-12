العثور على رضيعة مقتولة داخل سيارة جنازة في أمريكا

ووفقاً لصحيفة جادسدن تايمز ومحطة WBRC 6 News، عُثر على الطفلة، بليسنس بيرل، البالغة من العمر عامًا واحدًا، في الجزء الخلفي من السيارة، ما دفع الشرطة لفتح تحقيق في احتمال وقوع جريمة قتل.
الأم، تيريكا بيرل (29 عامًا)، تم توقيفها واحتجازها بدون إمكانية الإفراج بكفالة، بحسب سجلات الاعتقال التي اطلعت عليها مجلة بيبول.
وكان موظفو دار الجنازة قد لاحظوا وجود ما بدا لهم دمية داخل السيارة، قبل أن يدركوا أنها جثة لطفل. وأوضح مالك الدار، دانتيز روبنسون، أن الاكتشاف حصل خلال تنظيف السيارة بعد عودتها من موعد نقل سابق.
من جانبها، أصدرت شرطة جادسدن بيانًا أكدت فيه التزامها بتحقيق العدالة، مؤكدة أن "ذكرى هذا الطفل ستبقى محفورة في القلوب".
-
أخبار متعلقة
-
طفل ينجح في إنقاذ شقيقته من محاولة اختطاف في وضح النهار باليمن - فيديو
-
اكتشاف أفاع شديدة السمية في هذه البلدان وهذه أعراض لدغتها
-
تحطم طائرة واندلاع حريق في مطار مونتانا - فيديو
-
طفل يحطم منزل مؤثر صيني بسبب دمية لابوبو - صور
-
حادث مرعب.. سائق يدهس 9 أفراد من عائلة واحدة في مصر (فيديو)
-
شاهد كلب صغير يطارد دبا أسود اقتحم منزلا في كندا
-
شبكة القتل الصامت.. كيف سمّمت نساء ناغيريف أزواجهن بهدوء لسنوات؟
-
جثة في قاع البحر.. لغز المرأة المجهولة يُربك سلطات تايلاند