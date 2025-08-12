26 من زعماء الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحرية بتقرير مستقبلها

09:05 ص

الوكيل الإخباري- قال 26 من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية في بيان إن الأوكرانيين يتعيّن أن يتمتعوا بالحرية في تقرير مستقبلهم، وإن الحل الدبلوماسي لا بد أن يحمي المصالح الأوكرانية والأوروبية. اضافة اعلان





وجاء في البيان: "لا يمكن إجراء مفاوضات ذات معنى إلا في سياق وقف إطلاق النار أو خفض الأعمال القتالية. ولدينا جميعًا القناعة ذاتها بأن الحل الدبلوماسي يجب أن يحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا".



وأيّد قادة جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء هنغاريا، البيان الذي جرى الاتفاق عليه في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين ونُشر الثلاثاء.