روسيا تطلق عددا قياسيا من المسيرات باتجاه أوكرانيا

وأفاد سلاح الجو الأوكراني على "تلغرام" بأن "وحدات سلاح الجو رصدت وتعقّبت 818 وسيلة هجوم جوي"، مضيفًا أن الدفاعات الجوية أسقطت أو اعترضت 747 مسيّرة وأربعة صواريخ.
