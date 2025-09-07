الأحد 2025-09-07 02:12 م
 

روسيا تطلق عددا قياسيا من المسيرات باتجاه أوكرانيا

أطلقت روسيا 805 مسيّرات على الأقل و13 صاروخًا باتّجاه أوكرانيا، من ليل السبت حتى صباح الأحد، في أكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أعلن سلاح الجو الأوكراني. وأفاد سلاح الجو الأوكراني على "تلغرام
دخان متصاعد فوق كييف خلال غارات جوية مكثفة بطائرات مسيرة وصواريخ على أوكرانيا
 
أطلقت روسيا 805 مسيّرات على الأقل و13 صاروخًا باتّجاه أوكرانيا، من ليل السبت حتى صباح الأحد، في أكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أعلن سلاح الجو الأوكراني.


وأفاد سلاح الجو الأوكراني على "تلغرام" بأن "وحدات سلاح الجو رصدت وتعقّبت 818 وسيلة هجوم جوي"، مضيفًا أن الدفاعات الجوية أسقطت أو اعترضت 747 مسيّرة وأربعة صواريخ.
 
 
