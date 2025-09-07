روسيا تطلق عددا قياسيا من المسيرات باتجاه أوكرانيا

11:43 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745109 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت روسيا 805 مسيّرات على الأقل و13 صاروخًا باتّجاه أوكرانيا، من ليل السبت حتى صباح الأحد، في أكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أعلن سلاح الجو الأوكراني. اضافة اعلان





وأفاد سلاح الجو الأوكراني على "تلغرام" بأن "وحدات سلاح الجو رصدت وتعقّبت 818 وسيلة هجوم جوي"، مضيفًا أن الدفاعات الجوية أسقطت أو اعترضت 747 مسيّرة وأربعة صواريخ.