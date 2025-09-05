الجمعة 2025-09-05 05:20 م
 

روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

الجمعة، 05-09-2025 05:06 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بدء صرف التعويضات التأمينية، المتعلقة بطائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي سقطت بالقرب من مدينة أكتاو الكازاخستانية، جراء إطلاق نار عليها في المجال الجوي الروسي في كانون الأول الماضي.اضافة اعلان


وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"بدأت شركة ألفا ستراخوفاني الروسية للتأمين بدفع مبلغ قدره ملياران و3 ملايين روبل (ما يعادل حوالي 12.34 مليون دولار) لصالح الخطوط الجوية الأذربيجانية، وهو المبلغ الكامل للتأمين على الطائرة".

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، عن الحادث المأساوي الذي وقع في المجال الجوي الروسي وتسبب في سقوط الطائرة ومقتل جميع ركابها.
 
 
