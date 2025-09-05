روسيا تعلن دفع تعويضات بشأن الطائرة الأذربيجانية المنكوبة

وقالت الخارجية الروسية في بيان صحفي :"بدأت شركة ألفا ستراخوفاني الروسية للتأمين بدفع مبلغ قدره ملياران و3 ملايين روبل (ما يعادل حوالي 12.34 مليون دولار) لصالح الخطوط الجوية الأذربيجانية، وهو المبلغ الكامل للتأمين على الطائرة".
وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذاره لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، عن الحادث المأساوي الذي وقع في المجال الجوي الروسي وتسبب في سقوط الطائرة ومقتل جميع ركابها.
