روسيا: شطبنا 23 مليار دولار ديونا على دول إفريقيا

وأكد استعداد روسيا لمساعدة إفريقيا وقال في جلسة حوارية حول العلاقات بين روسيا وإفريقيا أمس الأربعاء: "النظرة العالمية لإفريقيا تتغير أمام أعيننا فالروايات الغربية السابقة عن أفريقيا كموضوع للسياسة الدولية وحاجتها إلى دعم خارجي كبير أصبحت بالية".
وأشار إلى أن إفريقيا تتقدم بثقة نحو صدارة المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، وأنه وفقا للبنك الدولي سينمو حجم التجارة البينية في القارة بنسبة 80% في المستقبل المنظور ما سيوفر أرضية جيدة للتعاون مع روسيا.
-
أخبار متعلقة
-
مصر.. تعطيل مؤقت للاتصالات في القاهرة
-
انقطاع الكهرباء عن الهيكل العازل لـ"تشيرنوبل" بعد هجوم روسي
-
البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة القطاع
-
جنود الكيان يصعدون على متن عدد من سفن أسطول الصمود
-
نيجيريا: مقتل 26 شخصا إثر غرق مركب في نهر النيجر
-
سفن الكيان تقترب من أسطول الصمود وسط إصرار المشاركين على مواصلة الإبحار نحو غزة
-
هكذا نجا بشار الأسد من محاولة اغتيال بالسم في موسكو
-
إيران تعلن وضع خطة داخلية لمواجهة "آلية الزناد"