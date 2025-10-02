روسيا: شطبنا 23 مليار دولار ديونا على دول إفريقيا

الوكيل الإخباري- أعلن سفير الخارجية الروسية لشؤون "مجموعة العشرين" و"آبيك" مارات بيردييف أن روسيا شطبت ديونا مستحقة على الدول الإفريقية بقيمة 23 مليار دولار في إطار برنامج "الديون مقابل التنمية".



وأكد استعداد روسيا لمساعدة إفريقيا وقال في جلسة حوارية حول العلاقات بين روسيا وإفريقيا أمس الأربعاء: "النظرة العالمية لإفريقيا تتغير أمام أعيننا فالروايات الغربية السابقة عن أفريقيا كموضوع للسياسة الدولية وحاجتها إلى دعم خارجي كبير أصبحت بالية".

وأشار إلى أن إفريقيا تتقدم بثقة نحو صدارة المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، وأنه وفقا للبنك الدولي سينمو حجم التجارة البينية في القارة بنسبة 80% في المستقبل المنظور ما سيوفر أرضية جيدة للتعاون مع روسيا.