الخميس 2025-10-02 01:08 ص
 

روسيا: شطبنا 23 مليار دولار ديونا على دول إفريقيا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 02-10-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلن سفير الخارجية الروسية لشؤون "مجموعة العشرين" و"آبيك" مارات بيردييف أن روسيا شطبت ديونا مستحقة على الدول الإفريقية بقيمة 23 مليار دولار في إطار برنامج "الديون مقابل التنمية".

وأكد استعداد روسيا لمساعدة إفريقيا وقال في جلسة حوارية حول العلاقات بين روسيا وإفريقيا أمس الأربعاء: "النظرة العالمية لإفريقيا تتغير أمام أعيننا فالروايات الغربية السابقة عن أفريقيا كموضوع للسياسة الدولية وحاجتها إلى دعم خارجي كبير أصبحت بالية".

اضافة اعلان


وأشار إلى أن إفريقيا تتقدم بثقة نحو صدارة المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، وأنه وفقا للبنك الدولي سينمو حجم التجارة البينية في القارة بنسبة 80% في المستقبل المنظور ما سيوفر أرضية جيدة للتعاون مع روسيا.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة اختراق علمي مثير للجدل.. قراءة أفكار الفئران من خلال وجوهها!

وفاة أيقونة العلم والبيئة جين غودال عن عمر 91 عاماً

منوعات وفاة أيقونة العلم والبيئة جين غودال عن عمر 91 عاماً

ل

عربي ودولي مصر.. تعطيل مؤقت للاتصالات في القاهرة

الاحتلال يستولي على 35 دونماً من أراضي الفلسطينيين غرب رام الله

فلسطين الاحتلال يستولي على 35 دونماً من أراضي الفلسطينيين غرب رام الله

ل

فلسطين البحرية الإسرائيلية تصدم عمدا إحدى سفن الأسطول

"حماس" تعلق على اعتراض الاحتلال لأسطول الصمود

فلسطين "حماس" تعلق على اعتراض الاحتلال لأسطول الصمود

ل

عربي ودولي روسيا: شطبنا 23 مليار دولار ديونا على دول إفريقيا

أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات

أخبار محلية أنشطة وبرامج تنموية في عدد من المحافظات



 
 





الأكثر مشاهدة