الخميس 2025-08-28 09:36 ص
 

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب منغوليا

زلزال
زلزال
 
الخميس، 28-08-2025 08:42 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، صباح الخميس، بأن زلزالاً بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة واقعة في شمال غرب منغوليا.

اضافة اعلان

 

وبحسب المراكز العالمية لرصد الزلازل، وقعت الهزة على عمق ضحل نسبياً، مما يزيد من احتمالية الشعور بها في المناطق المحيطة، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

أسواق ومال كم بلغ سعر الذهب عالميا الخميس

إدارة السير

أخبار محلية السير : أثر مروري في منطقة الملتقى بإتجاه الدوار السابع

وزارة الأشغال العامة

أخبار محلية الأشغال: تطوير برنامج لصيانة الطرق خلال السنوات الخمس المقبلة

لالالالا

منوعات طفل يطعن والده بسكين المطبخ دفاعاً عن والدته في تركيا

الدفاع المدني

أخبار محلية السير : وفاة طفل دهسا أثناء لعبه بالدراجة الهوائية

شاحنات مساعدات أردنية متوجهة إلى غزة

أخبار محلية الخيرية الهاشمية: عبور قافلة مكونة من 25 شاحنة إلى قطاع غزة محملة بالمواد الغذائية

ءسء

منوعات نهاية مأساوية لشاب برتغالي بعد اشتباك مميت مع ثور (فيديو)

ؤ

منوعات طبيب يرقص بمولود داخل مستشفى يثير غضب المصريين-فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة