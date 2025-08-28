زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال غرب منغوليا

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، صباح الخميس، بأن زلزالاً بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة واقعة في شمال غرب منغوليا.

اضافة اعلان