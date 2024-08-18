 
الأحد 2024-08-18 09:51 ص
 


زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

مقياس ريختر
مقياس ريختر




 

الأحد، 18-08-2024 07:40 ص

الوكيل الإخباري- قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، صباح الأحد، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية على عمق 51 كيلومترا.

وقال المركز الوطني الأميركي للتحذير من موجات المد العاتية "تسونامي" إنه يوجد تهديد بحدوث تسونامي جراء الزلزال، الذي وقع على بعد نحو 90 كيلومتر إلى الشرق من مدينة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

لكن فرع وزارة الطوارئ الروسية في كامتشاتكا ذكر أنه لا يوجد تهديد بحدوث تسونامي وأن الهزات الارتدادية التي أعقبت الزلزال تراوحت شدتها بين 3.9 درجة و5 درجات.


وكتبت وزارة الطوارئ على تلغرام "معظم الهزات الارتدادية غير محسوسة".


وقالت وزارة الطوارئ إن الزلزال شعر به سكان المناطق الساحلية بما في ذلك في منطقة العاصمة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي، لكنها أشارت إلى أن "خطر التسونامي" غير قائم.


وجاء في منشور للفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة كامشاتكا أن "فرق أجهزة الإغاثة والإطفاء بصدد تفقّد المباني".


وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني كثيف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مرورا بجنوب شرق آسيا.

 

سكاي نيوز عربية

gnews

أحدث الأخبار

ولاية فرجينيا

منوعات شاهد : حلقة سوداء تظهر في سماء ولاية أمريكية

شرطي يستخدم الغاز المسيل للدموع

عربي ودولي دولة عربية تتصدر القائمة.. كوريا تصدر 4.7 مليون قنبلة غاز مسيل للدموع

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الأحد

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يفتح باب التجنيد للإناث لحساب كلية الخدمات الطبية- رابط

غرسة زيتون

فلسطين مستوطنون يقتلعون شتلات زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل

وظائف

وظائف وظائف شاغرة في مؤسسات حكومية - تفاصيل

جانب من الجاهة

مناسبات جاهة العبيدات والحلالشة.. مبارك

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون لاجراء المقابلات الشخصية في بلديات- أسماء





 


 



الأكثر مشاهدة