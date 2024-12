سوريا.. تغيير أسماء بعض المراكز الصحية واستبدال اسم الأسد فيها

الوكيل الإخباري- قرر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية ماهر الشرع تغيير أسماء بعض المراكز الصحية في سوريا واستبدال اسم "الأسد" و "البعث" فيها.

اضافة اعلان