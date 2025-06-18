انطلاق امتحانات "التوجيهي" في فلسطين السبت

08:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/734799 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تستعد وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، لعقد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"، في واحدة من أكثر السنوات صعوبة على مستوى التحديات التي تُفرض بفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وتحرم حرب الإبادة الإسرائيلية طلبة قطاع غزة من التقدم للامتحانات للعام الثاني على التوالي، فيما تهدد الاجتياحات المتواصلة لمدينتي جنين وطولكرم والإغلاقات بعرقلة تنظيمها بشكل مثالي، فيما ينتظر طلبة القدس مستقبلا مجهولا بسبب إجراءات أعلنتها سلطات الاحتلال إثر المواجهة العسكرية مع إيران.



ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات السبت المقبل، ويتقدم لها أكثر من 50 ألفاً من الطلبة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ونحو ألفين من طلبة قطاع غزة الموجودين خارج فلسطين.



ويتقدم 28 ألف طالب وطالبة لامتحانات التوجيهي في الفرع الأدبي، و14 ألفا في الفرع العلمي، ويتوزع البقية على الفروع الأخرى.



وستقام الامتحانات في 512 قاعة، ويشرف عليها 16 ألف معلم ومعلمة ومدير ومديرة مدرسة، ينخرطون في مهام المراقبة وإدارة القاعات والتصحيح.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، إن الوزارة سبق أن عقدت الامتحانات في ظروف قاهرة، ولكن العام الحالي يمكن أن يعد الأصعب من حيث عدد التحديات الميدانية وتنوعها واجتماعها في فترة واحدة.