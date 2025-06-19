الطاقة الذرية: الضرر الإشعاعي على الأردن يكاد لا يذكر في حال انفجار مفاعل ديمونة

الوكيل الإخباري- قال مدير المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب مجد الهواري، إن الضرر الإشعاعي على الأردن من انفجار مفاعل ديمونة الإسرائيلي لا يمتد أكثر من 5 كيلومترات داخل حدود الأردن وهي مناطق معظمها خالية من السكان، مؤكدا أنّ الضرر الإشعاعي على الأردن يكاد لا يذكر بحسب وصفه. اضافة اعلان





وأضاف الهواري الأربعاء، أنّ دائرة الضرر التي يسببها مفاعل ديمونة في حال انفجاره من 500 متر إلى 5 كيلومترات، مبينا أن الأردن بعيد عن مفاعل ديمونة بنحو 25 - 30 كليومترا.



وبيّن الهواري، أن الغرض من مفاعل ديمونة بحثيّ وليس مخصصا حتى لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث إن تخصيب اليورانيوم في مفاعل ديمونة لا يتجاوز 1.5%، مشيرا إلى أن المفاعل النووي ليس قنبلة نووية.



وأوضح أن الأردن قادر على تحديد اتجاه الرياح في حال انفجار مفاعل ديمونة في أي وقت من السنة، وذلك من خلال أبراج الرصد المخصصة.



ووجه رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان منذ اللحظات الأولى للحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، العمل على إنشاء برنامج محاكاة في حال ضرب مفاعل ديمونة وأثره على الأردن، بحسب الهواري.



وقال الهواري، إنه تم تشكيل فريقين منذ أحداث غزة؛ فريق لبناء المفاعل على الحاسوب وتحديد المصدر الإشعاعي من هذا المفاعل والفريق الثاني يعمل على برنامج محاكاة حيث تم استخدام برنامجين لعمل محاكاة لانتشار السحابة في حال انفجار مفاعل ديمونة الإسرائيلي وأثره على الأردن.



