الجمعة 2025-08-08 02:04 م
 

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الجمعة، 08-08-2025 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد مواطن لبناني، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية اليوم الجمعة استهدفت سيارة على طريق لدعون- انصارية بجنوب لبنان.

وتأتي هذه الغارة في ظل التصعيد المستمر في الجنوب اللبناني، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الحدودية، ما يهدد حياة المواطنين اللبنانيين وسلامتهم.

 
 
