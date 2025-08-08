الجمعة 2025-08-08 05:29 م
 

رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق المرحوم مفيد المبسلط

مجلس النواب
الجمعة، 08-08-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب الأسبق المرحوم مفيد إبراهيم المبسلط والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

وترحم الصفدي على المرحوم مستذكراً مناقبه، حيث كان مثالاً للانتماء والوطنية وصاحب أداء نيابي تشريعي ورقابي رفيع خلال عمله في المجلس النيابي العاشر.


وتقدم الصفدي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.

 
 
