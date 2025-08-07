التربية تحدد موعد إعلان نتائج (التوجيهي الجديد)

الوكيل الإخباري- كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، عن أن موعد إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنظامه الجديد لجيل 2008 سيكون في أواخر الشهر الحالي.



وبين حياصات أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية مستمرة وفق معايير تصحيح دقيقة.

وأنهى طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، من طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)، الخميس، آخر امتحانات الدورة الحالية، بمبحث التربية الإسلامية.