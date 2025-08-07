التربية تحدد موعد إعلان نتائج (التوجيهي الجديد)

وبين حياصات أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية مستمرة وفق معايير تصحيح دقيقة.
وأنهى طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، من طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)، الخميس، آخر امتحانات الدورة الحالية، بمبحث التربية الإسلامية.
-
أخبار متعلقة
-
أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء
-
التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"
-
مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب
-
عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي
-
الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة
-
ازدحامات مرورية في عمان
-
وزير النقل يوجه بتقديم مقترحات تطويرية لقطاع النقل
-
ضبط 839 متسولًا خلال تموز الماضي