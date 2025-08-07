الخميس 2025-08-07 06:11 م
 

التربية تحدد موعد إعلان نتائج (التوجيهي الجديد)

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 07-08-2025 01:12 م

الوكيل الإخباري-   كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، محمود الحياصات، عن أن موعد إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" بنظامه الجديد لجيل 2008 سيكون في أواخر الشهر الحالي.

وبين حياصات  أن عمليات تصحيح الأوراق الامتحانية مستمرة وفق معايير تصحيح دقيقة.

اضافة اعلان


وأنهى طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، من طلبة الصف الحادي عشر (جيل 2008)، الخميس، آخر امتحانات الدورة الحالية، بمبحث التربية الإسلامية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية أوائل التوجيهي في الأردن.. الفرع العلمي 2025 - أسماء

جانب من المؤتمر

أخبار محلية التربية: 62.5% نسبة النجاح العامة في امتحان "التوجيهي"

تعبيرية

مناسبات محمد مهند البيايضه .. مبارك النجاح

مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

أخبار محلية مستشفى الجامعة الأردنيّة يستقبل (6) أطفال من غزّة لعلاج أمراض القلب

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الخميس

مستشفى الأميرة بسمة

أخبار محلية عملية زراعة قوقعة معقدة بمستشفى الأميرة بسمة لطفل يعاني من فقدان سمع خلقي

تعبيرية

أخبار محلية الأمن العام يكشف خطوات تحديد مطلق العيارات النارية بدقة

ارشيفية

أخبار محلية ازدحامات مرورية في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة