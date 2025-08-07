بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

11:59 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/741421 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أنه لا يعارض من حيث المبدأ اجراء لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين البلدين، مشددًا على ضرورة أن يتم تهيئة الظروف لإقامة السلام قبل عقد اللقاء. اضافة اعلان





وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي:"الطريق أمام عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني ما زال طويلاً، لا يوجد اتفاق حول وقف إطلاق النار وإقامة سلام دائم بين موسكو وكييف، يجب تحقيق ذلك قبل عقد اللقاء، روسيا مستعدة لعقد اتفاق وقف إطلاق نار مع أوكرانيا في حال تمت مراعاة المخاوف على الأمن القومي الروسي ومراعاة ما تحقق على الأرض".

