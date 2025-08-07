بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي:"الطريق أمام عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني ما زال طويلاً، لا يوجد اتفاق حول وقف إطلاق النار وإقامة سلام دائم بين موسكو وكييف، يجب تحقيق ذلك قبل عقد اللقاء، روسيا مستعدة لعقد اتفاق وقف إطلاق نار مع أوكرانيا في حال تمت مراعاة المخاوف على الأمن القومي الروسي ومراعاة ما تحقق على الأرض".
