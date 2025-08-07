الجمعة 2025-08-08 12:25 ص
 

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً
بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً
 
الخميس، 07-08-2025 11:59 م
الوكيل الإخباري-  أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أنه لا يعارض من حيث المبدأ اجراء لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بين البلدين، مشددًا على ضرورة أن يتم تهيئة الظروف لإقامة السلام قبل عقد اللقاء.اضافة اعلان


وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي:"الطريق أمام عقد لقاء مع الرئيس الأوكراني ما زال طويلاً، لا يوجد اتفاق حول وقف إطلاق النار وإقامة سلام دائم بين موسكو وكييف، يجب تحقيق ذلك قبل عقد اللقاء، روسيا مستعدة لعقد اتفاق وقف إطلاق نار مع أوكرانيا في حال تمت مراعاة المخاوف على الأمن القومي الروسي ومراعاة ما تحقق على الأرض".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

ل

أخبار محلية "لا لإطلاق العيارات النارية" مبادرة مجتمعية في الكرك

بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

عربي ودولي بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً

واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

عربي ودولي واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"

ألمانيا تطلق مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة تحديات المستقبل

عربي ودولي ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"

الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

أسواق ومال الهند توقف مؤقتًا شراء النفط الروسي بعد قرار ترامب المفاجئ

ل

أخبار محلية قانونيون: قانون كاتب العدل الجديد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات وتحقيق العدالة

فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"

عربي ودولي فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"



 
 





الأكثر مشاهدة