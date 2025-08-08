الجمعة 2025-08-08 05:28 م
 

القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة، عملية إنزال جوي جديدة لإيصال مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة، من خلال سبع طائرات، اثنتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالإضافة إلى طائرة لكل  من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة بلجيكا، ومملكة هولندا، وجمهورية فرنسا، محمّلة بنحو (67) طناً من المواد الإغاثية.

وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى ( 146) إنزالاً جوياً، و(308) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها ( 507) طناً منذ عودة الإنزالات الجوية في ٢٧ من شهر تموز الماضي

 
 
