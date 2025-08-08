القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية

وبذلك يرتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية على قطاع غزة إلى ( 146) إنزالاً جوياً، و(308) إنزالاً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، حملت على متنها ( 507) طناً منذ عودة الإنزالات الجوية في ٢٧ من شهر تموز الماضي
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمّان: تنسيق عالي المستوى مع مؤسسة الغذاء وشركة الكهرباء في ظل موجة الحر
-
العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني
-
متصرفية الأغوار الشمالية تُحذر من السباحة في منشآت الري الزراعية
-
الملك يتلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني ويشدد على رفض الأردن القاطع للخطة الإسرائيلية لتوسيع السيطرة
-
الأردن يدين خطة "الكابينت" الإسرائيلي لترسيخ احتلال غزة
-
مديرية الأمن العام تصدر إرشادات وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة
-
أمانة عمان توقف عمل كوادرها الميدانية خلال ساعات الظهيرة
-
توصيات هامة من الغذاء والدواء للمواطنين