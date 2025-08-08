الجمعة 2025-08-08 05:29 م
 

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

شهيد و63 مصابا من طالبي المساعدات شمال غزة
غزة
 
الجمعة، 08-08-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري-    استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب 12 آخرون جراء استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

اضافة اعلان


واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، مثلما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

 

 واستشهد فلسطيني وزوجته، في قصف إسرائيلي استهدفهما قرب محطة عصفور في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع.


كما استشهد فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أسابيع إثر قصف خيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة ليلتحق بأفراد عائلته.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمّان: تنسيق عالي المستوى مع مؤسسة الغذاء وشركة الكهرباء في ظل موجة الحر

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين ‎40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أطفال فلسطينيون يتجمعون لتلقي الطعام، وسط قطاع غزة

فلسطين 4 شهداء جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم واجب العزاء إلى عشيرتي الصرايرة والمومني بوفاة المرحومة فاطمة المومني، والدة العميد المتقاعد عامر الصرايرة وشق

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرتي الصرايرة والمومني

10 جنيه استرليني

أسواق ومال تراجع الإسترليني مقابل الدولار

مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب ينعى النائب الأسبق المرحوم مفيد المبسلط

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تنفذ إنزالات جوية جديدة للمساعدات على غزة بمشاركة دولية

شهيد و63 مصابا من طالبي المساعدات شمال غزة

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة