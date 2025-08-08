شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب 12 آخرون جراء استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين بالقرب من نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، مثلما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني وزوجته، في قصف إسرائيلي استهدفهما قرب محطة عصفور في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوبي القطاع.