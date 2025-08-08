شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، مثلما استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف شارع مشتهى بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
كما استشهد فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أصيب بها قبل أسابيع إثر قصف خيمة في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة ليلتحق بأفراد عائلته.
-
أخبار متعلقة
-
40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
-
4 شهداء جراء سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة
-
الجامعة العربية تدين مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على خطة إعادة احتلال غزة
-
الصحة العالمية تدعو لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المرضى إلى خارج غزة
-
مسؤولة بريطانية: نأمل أن تعيد إسرائيل النظر في قرارها بشأن غزة
-
مكتب نتنياهو: المجلس الوزاري المصغر يوافق على خطة للسيطرة على قطاع غزة
-
إسرائيل تقرّ خطة للسيطرة على مدينة غزة
-
مظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب