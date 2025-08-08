ترامب يعلن عن "قمة سلام تاريخية" بين أرمينيا وأذربيجان

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّه سيستضيف في البيت الأبيض الجمعة زعيمي أرمينيا وأذربيجان في "قمة سلام تاريخية" تهدف لإنهاء نزاع مستمر منذ عقود بين الجمهوريتين السوفياتيّتين السابقتين.

اضافة اعلان