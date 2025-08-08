الجمعة 2025-08-08 05:37 ص
 

مصر .. إصابة 11 سائحا في حادث مروع

الجمعة، 08-08-2025 12:38 ص
الوكيل الإخباري-   أصيب 11 سائحا من جنسيات مختلفة، في حادث مروري مروع بين 3 سيارات على طريق مرسى علم - القصير، بمحافظة البحر الأحمر، شرقي مصر.اضافة اعلان


وتلقى أمن البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق، وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث وتبين اصطدام 3 سيارات عبارة عن حافلتي نقل سياحي "كوستر سياحي" مع سيارة ثالثة جيب سفاري؛ ما أسفر عن سقوط 11 مصابا نقلوا إلى المستشفى.

وكشف مصدر أمني أن السياح المصابين من جنسيات بولندا وألمانيا، وبينهم مصابان اثنان مجهولا الهوية، بالإضافة إلى 6 مصريين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفيي القصير المركزي وبورتو غالب للعلاج، وسط تواجد القيادات الأمنية بموقع الحادث.

الأكثر مشاهدة