ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي يرغبان بعقد لقاء معه، مشددا على أنه سيفعل ما بوسعه لإنهاء النزاع.



وردا على سؤال عما إذا كان بوتين - في رأيه - ملزما بلقاء زيلينسكي كشرط لإجراء محادثات ثنائية بين القائدين الروسي والأمريكي، أجاب ترامب بالنفي القاطع: "لا، ليس مضطرا، كلا"، مضيفا "أنا مستعد للقاء بوتين حتى وإن لم يكن ينوي بعد لقاء زيلينسكي".

اضافة اعلان



وتابع الرئيس الأمريكي: "هما (بوتين وزيلينسكي) يرغبان في الاجتماع معي وسأبذل كل ما في وسعي لوقف إراقة الدماء". كما عبر عن تأييده لتسريع وتيرة المفاوضات لحل النزاع، قائلا: "لا أحب فترات الانتظار الطويلة".



وأوضح أن الخطوات الأمريكية اللاحقة تجاه موسكو ستكون مرهونة بموقف الرئيس الروسي، وذلك ردا على استفسار حول ما إذا كان الموعد النهائي المحدد سابقا (8 أغسطس) لتحقيق اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لا يزال ساريا، والذي كان من المقرر أن تفرض بعده الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 100% على موسكو وشركائها التجاريين.



وقال ترامب: "الأمر يعتمد عليه (بوتين). سنرى ما سيقوله، هذا رهن بقراره"، مكررا تأكيده على أنه "حزين للغاية" من الموقف الروسي.