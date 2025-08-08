الصحة العالمية تدعو لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المرضى إلى خارج غزة

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي في جنيف، الليلة الماضية، إن "الناس يموتون ليس فقط بسبب الجوع والمرض، ولكن أيضا في البحث اليائس عن الطعام"، مشيرا إلى أن "أكثر من 1600 شخص استشهدوا وما يقرب من 12 ألف أصيبوا أثناء محاولتهم جمع الطعام من مواقع التوزيع منذ 27 أيار الماضي"، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.
