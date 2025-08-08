الصحة العالمية تدعو لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المرضى إلى خارج غزة

الوكيل الإخباري- دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء الذين هم في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية خارج غزة.

