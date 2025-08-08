الجمعة 2025-08-08 05:29 م
 

الصحة العالمية تدعو لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المرضى إلى خارج غزة

شعار منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
 
الجمعة، 08-08-2025 02:32 م

الوكيل الإخباري-   دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء الذين هم في حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية خارج غزة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي في جنيف، الليلة الماضية، إن "الناس يموتون ليس فقط بسبب الجوع والمرض، ولكن أيضا في البحث اليائس عن الطعام"، مشيرا إلى أن "أكثر من 1600 شخص استشهدوا وما يقرب من 12 ألف أصيبوا أثناء محاولتهم جمع الطعام من مواقع التوزيع منذ 27 أيار الماضي"، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

 
 
