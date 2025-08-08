وزير الخزانة الأميركي: ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية

الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يستخدم الرسوم الجمركية أداة للسياسة الخارجية من خلال فرض رسوم جمركية ثانوية على السلع الهندية بسبب شراء الهند للنفط الروسي.

