مكتب رئيس الوزراء البريطاني يؤكد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام

الوكيل الإخباري- ذكر مكتب رئاسة الوزراء البريطاني السبت أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، حيث ستجري مراسم توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة بوساطة أمريكية.

