الأحد 2025-10-12 07:37 ص
 

مكتب رئيس الوزراء البريطاني يؤكد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام

رئيس الوزراء كير ستارمر
رئيس الوزراء كير ستارمر
 
الأحد، 12-10-2025 07:25 ص

الوكيل الإخباري-   ذكر مكتب رئاسة الوزراء البريطاني السبت أن رئيس الوزراء كير ستارمر سيتوجه إلى مصر لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، حيث ستجري مراسم توقيع اتفاق إنهاء حرب غزة بوساطة أمريكية.

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الخطة بإطلاق سراح أسرى إسرائيليين وفلسطينيين بحلول يوم الاثنين، وهو ما وصفته بريطانيا بأنه "نقطة تحول تاريخية" بعد عامين من بدء الحرب.

وقال المكتب إن ستارمر سيشيد بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وقطر وتركيا في التوسط في الاتفاق.

ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.

 
 
