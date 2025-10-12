مكتب رئيس الوزراء البريطاني يؤكد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام

وقال المكتب إن ستارمر سيشيد بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر وقطر وتركيا في التوسط في الاتفاق.
ومن المتوقع أن يدعو ستارمر إلى استمرار التنسيق الدولي لتنفيذ المرحلة التالية، والتي تتضمن نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غزة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام مصري يكشف سبب حادث الوفد القطري في شرم الشيخ
-
انباء عن وفاة 3 من الوفد القطري المفاوض في حادث سير بمصر
-
مصر: إثيوبيا تدير سد النهضة بطريقة غير منضبطة
-
شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
-
مُسيرات أوكرانية تقصف مصفاة نفط روسية
-
وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ بشأن غزة
-
30 قتيلا في هجوم بمسيّرة في الفاشر غرب السودان
-
الكشف عن الحالة الصحية لترامب بعد إجرائه فحصه الطبي