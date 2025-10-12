الأحد 2025-10-12 10:24 ص
 

حماس: الإفراج عن المحتجزين في غزة سيبدأ صباح الاثنين

غزة
غزة
 
الأحد، 12-10-2025 08:01 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد قيادي في حركة حماس، السبت، بأن الإفراج عن 48 محتجزًا، أحياءً وأمواتًا، وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة، سيبدأ صباح الاثنين.


وقال أسامة حمدان في مقابلةٍ إنه "حسب الاتفاق الموقَّع، تبادل الأسرى سيبدأ الاثنين صباحًا كما هو متفق عليه، ولا جديد أكثر على هذا الموضوع".

وأضاف أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام لم يُبلِّغوا قيادة الحركة بأي ترتيباتٍ إجرائيةٍ لتسليم المحتجزين، "بما في ذلك موضوع تحديد المكان".

وعقب عودة المحتجزين من غزة، ستشرع إسرائيل بإطلاق سراح نحو ألفَي معتقلٍ فلسطينيٍّ من سجونها، وفق ما نصت عليه بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقَّعه الطرفان بوساطةٍ أميركية.

وأوضح حمدان: "الإخوة في مكتب الأسرى في الحركة قالوا إن الأمور حتى اللحظة لم يتم إنجازها بشكلٍ نهائي، وهناك بعض الأسماء لا تتجاوب إسرائيل في موضوع الإفراج عنها، لكن الوفد المفاوض ما زال يبذل جهدًا من أجل تحقيق هذا الإفراج".

وأكد أنه من المفترض أن يكون قد تم الاتفاق على القوائم بشكلٍ نهائي مساء السبت أو صباح الأحد.
 
 
