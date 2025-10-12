صورة متداولة لضحايا الوفد القطري في حادث شرم الشيخ وبيان من سفارة قطر في القاهرة

الوكيل الإخباري- أعلنت سفارة قطر بالقاهرة عن متابعتها للحادث المروري بشرم الشيخ وتسببه في وفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري أثناء تأدية عملهم، مشيرةً إلى أنه سيُجرى نقل جثامينهم إلى البلاد اليوم.



وأصدرت السفارة القطرية بيانًا في أعقاب الحادثة التي تسببت بوفاة 3 من أعضاء الوفد القطري الذي يعمل حاليًا في مصر، وإصابة اثنين آخرين، لافتةً إلى تلقيهم العلاج الطبي اللازم في مستشفى شرم الشيخ الدولي.



كما أعربت السفارة عن تعازيها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مشيدةً بالتعاون الذي أبدته السلطات المصرية وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة.



ووقع الحادث مساء أمس السبت على طريق "شرم الشيخ - طور سيناء"، حيث انقلبت سيارة دبلوماسية قطرية تقل أعضاء وفد الترتيب لاستقبال أمير قطر، مما أدى إلى مقتل كلٍّ من حسن جابر الجابر، وعبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وهم موظفون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة نُقِلا إلى المستشفى.

اضافة اعلان