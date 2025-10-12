الأحد 2025-10-12 10:24 ص
 

صورة متداولة لضحايا الوفد القطري في حادث شرم الشيخ وبيان من سفارة قطر في القاهرة

صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر
صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر
 
الأحد، 12-10-2025 07:46 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت سفارة قطر بالقاهرة عن متابعتها للحادث المروري بشرم الشيخ وتسببه في وفاة 3 من منتسبي الديوان الأميري أثناء تأدية عملهم، مشيرةً إلى أنه سيُجرى نقل جثامينهم إلى البلاد اليوم.

وأصدرت السفارة القطرية بيانًا في أعقاب الحادثة التي تسببت بوفاة 3 من أعضاء الوفد القطري الذي يعمل حاليًا في مصر، وإصابة اثنين آخرين، لافتةً إلى تلقيهم العلاج الطبي اللازم في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

كما أعربت السفارة عن تعازيها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مشيدةً بالتعاون الذي أبدته السلطات المصرية وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة.

ووقع الحادث مساء أمس السبت على طريق "شرم الشيخ - طور سيناء"، حيث انقلبت سيارة دبلوماسية قطرية تقل أعضاء وفد الترتيب لاستقبال أمير قطر، مما أدى إلى مقتل كلٍّ من حسن جابر الجابر، وعبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وهم موظفون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة نُقِلا إلى المستشفى.

اضافة اعلان

 
Image1_1020251274414188705706.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية وصول 45 شخصًا من رعايا دول عدة للأردن كانوا على متن أسطول الحرية

علما الأردن وقطر

أخبار محلية الأردن يعزي قطر

غتع

فيديو الوكيل نقوط عريس يصل الى 3 الاف دينار والسبب فزعة الشعب الأردني

4

منوعات دراما أم رعب حقيقي؟.. فندق في مصر من يدخله لا يخرج

القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي

أخبار محلية الجيش يضبط 11.6 مليون حبة مخدرة خلال 593 محاولة تهريب منذ بداية 2025

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي: لا تمديد لموعد تقديم طلبات التجسير

ر

منوعات لندن..فوضى في مقبرة بعد اقتحام سيارة دمرت الشواهد - فيديو

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية تصنيفات حوادث الأمن السيبراني في الأردن حسب درجة الخطورة



 
 





الأكثر مشاهدة