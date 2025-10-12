صورة متداولة لضحايا الوفد القطري في حادث شرم الشيخ وبيان من سفارة قطر في القاهرة

وأصدرت السفارة القطرية بيانًا في أعقاب الحادثة التي تسببت بوفاة 3 من أعضاء الوفد القطري الذي يعمل حاليًا في مصر، وإصابة اثنين آخرين، لافتةً إلى تلقيهم العلاج الطبي اللازم في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
كما أعربت السفارة عن تعازيها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مشيدةً بالتعاون الذي أبدته السلطات المصرية وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة.
ووقع الحادث مساء أمس السبت على طريق "شرم الشيخ - طور سيناء"، حيث انقلبت سيارة دبلوماسية قطرية تقل أعضاء وفد الترتيب لاستقبال أمير قطر، مما أدى إلى مقتل كلٍّ من حسن جابر الجابر، وعبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وهم موظفون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية، وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة نُقِلا إلى المستشفى.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الجوي الروسي يدمر 32 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
-
اول بيان رسمي قطري بعد وفيات الوفد الدبلوماسي
-
غوتيريش يشارك بقمة شرم الشيخ للسلام
-
مكتب رئيس الوزراء البريطاني يؤكد مشاركته في قمة شرم الشيخ للسلام
-
إعلام مصري يكشف سبب حادث الوفد القطري في شرم الشيخ
-
انباء عن وفاة 3 من الوفد القطري المفاوض في حادث سير بمصر
-
مصر: إثيوبيا تدير سد النهضة بطريقة غير منضبطة
-
شهيد بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان