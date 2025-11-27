فرار محتجزين اثنين من سجن فرنسي باستخدام منشار وملاءات

الخميس 2025-11-27 11:11 م

الخميس، 27-11-2025 10:58 م
الوكيل الإخباري-   أفادت قناة "بي إف إم تي في" بفرار محتجزين اثنين من سجن في مدينة ديجون شرق فرنسا بعد أن قاما بنشر قضبان زنزانتهما والهبوط بحبال مصنوعة من ملاءات السرير.اضافة اعلان


وكان الرجلان، البالغان من العمر 19 و32 عامًا، قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، حسبما ذكرت "بي إف إم تي في" اليوم الخميس، نقلاً عن ممثلي الادعاء.

ويخضع الشاب الأول البالغ من العمر 19 عامًا للتحقيق في قضية محاولته تنفيذ عملية قتل مأجور والانتماء إلى منظمة إجرامية، ولديه سجل جنائي.

واتهم الرجل الثاني البالغ من العمر 32 عامًا بالتهديد واستخدام العنف الشديد ضد شريكته.

وتمكن المحتجزان من الهروب قبيل الفجر، حسبما أفادت نقابة العاملين بالسجون.

وأضافت النقابة في بيانها أنها كانت قد أشارت منذ أشهر إلى أوجه القصور الأمني في السجن، والتي تجاهلتها السلطات.

وفي قضية منفصلة، اعتقلت الشرطة سجينًا هاربًا آخر استغل رحلة تم تنظيمها للسجناء لزيارة قبة فلكية للهرب من سجن في مدينة رين غربي البلاد، حسبما أفادت تقارير إعلامية، فيما تم إيقاف مدير السجن.

