فرار محتجزين اثنين من سجن فرنسي باستخدام منشار وملاءات

وكان الرجلان، البالغان من العمر 19 و32 عامًا، قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، حسبما ذكرت "بي إف إم تي في" اليوم الخميس، نقلاً عن ممثلي الادعاء.
ويخضع الشاب الأول البالغ من العمر 19 عامًا للتحقيق في قضية محاولته تنفيذ عملية قتل مأجور والانتماء إلى منظمة إجرامية، ولديه سجل جنائي.
واتهم الرجل الثاني البالغ من العمر 32 عامًا بالتهديد واستخدام العنف الشديد ضد شريكته.
وتمكن المحتجزان من الهروب قبيل الفجر، حسبما أفادت نقابة العاملين بالسجون.
وأضافت النقابة في بيانها أنها كانت قد أشارت منذ أشهر إلى أوجه القصور الأمني في السجن، والتي تجاهلتها السلطات.
وفي قضية منفصلة، اعتقلت الشرطة سجينًا هاربًا آخر استغل رحلة تم تنظيمها للسجناء لزيارة قبة فلكية للهرب من سجن في مدينة رين غربي البلاد، حسبما أفادت تقارير إعلامية، فيما تم إيقاف مدير السجن.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
خامنئي ينفي توجيه أي رسالة غير مباشرة إلى واشنطن
-
تفاصيل جديدة وصادمة في حادثة إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض
-
قرار هام بشأن إلغاء التأشيرات بين روسيا والسعودية
-
البريطانيون يغادرون وطنهم بأعداد قياسية .. إليك السبب
-
أربع دول أوروبية تحث إسرائيل على وقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية
-
الاحتلال يعلن عن حدث أمني خطير في جبل الشيخ والجولان
-
سريلانكا: وفاة 31 شخصًا جراء الفيضانات والانهيارات الناجمة عن الأمطار الغزيرة
-
تلامذة غزة يعودون إلى الدراسة تحت الخيم ومن دون كتب ولا دفاتر