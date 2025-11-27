الجمعة 2025-11-28 01:04 ص

الإمارات تشيد بموقف تركيا في توضيح حقيقة الادعاءات المتداولة

الإمارات تشيد بموقف تركيا في توضيح حقيقة الادعاءات المتداولة
الإمارات تشيد بموقف تركيا في توضيح حقيقة الادعاءات المتداولة
الخميس، 27-11-2025 11:23 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب النائب العام في الإمارات، في بيان، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع النائب العام التركي أعرب خلاله عن استعداد النيابة التركية لتعزيز التعاون القضائي وتطوير قنوات التواصل.اضافة اعلان

بيان إماراتي عن ادعاءات جرى تداولها إعلامياً حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول

 وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن "النائب العام أجرى اتصالاً هاتفياً مع النائب العام التركي جرى خلاله بحث تعزيز التعاون القضائي".

وأضافت: "فيما يتعلق بالادعاءات التي جرى تداولها في بعض وسائل الإعلام حول ضبط نشاط تجسسي غير مشروع في إسطنبول، ونسب تلك المزاعم إلى دولة الإمارات، أكد النائب العام التركي أنه تواصل مع الجهات المختصة في تركيا، بما فيها مكتب نائب عام إسطنبول، وتم إخطاره بأن المعلومات المتداولة حول وجود عملية تجسس (غير صحيحة)".

وبحسب ما أكده النائب العام التركي، فقد "ثبت للنيابة العامة التركية عدم وجود أي نشاط غير قانوني أو أي تصرفات مشبوهة منسوبة إلى الإمارات أو مواطنيها".

وأوضح النائب العام التركي أنه "انتقل إلى مقر النيابة العامة في إسطنبول والتقى نائب عام المدينة بحضور مسؤولين من الجهات الأمنية المختصة، حيث جرى استعراض المعلومات المتداولة سريعاً، وبين أن مسؤولي الأمن أكدوا عدم رصد أي تصرفات مثيرة للشبهة من قبل مواطني الإمارات".

وأضاف النائب العام التركي: "فيما يتعلق بالمحتوى المنشور عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد أصدر تعليماته للجهات المعنية بإزالة الأخبار والمعلومات التي أثارت الشبهات تجاه الإمارات، وذلك بعد التحقق من عدم صحة ما تم تداوله".

هذا وأشاد النائب العام في الإمارات بما ورد في البيان الصادر اليوم عن وزير العدل التركي حول سير التحقيقات في إسطنبول، موضحاً أن "ما جاء في البيان يتوافق مع ما جرى بحثه في الاتصال الهاتفي مع النائب العام التركي، ويبرهن على حرص السلطات التركية على توضيح حقيقة الوقائع كما هي، وقطع الطريق على الشائعات".

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

عربي ودولي الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

عربي ودولي موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

فلسطين الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

بيرو .. السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

عربي ودولي بيرو .. السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

أخبار محلية صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

مصر: مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة

عربي ودولي مصر: مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة

نتنياهو يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث جبهة لبنان

عربي ودولي نتنياهو يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث جبهة لبنان

الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029

أخبار محلية الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029



 
 





الأكثر مشاهدة