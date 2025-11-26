الأربعاء 2025-11-26 11:21 ص
 

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، بمقدار 10 قروش لغرام الذهب من عيار 21 .
الذهب
 
الأربعاء، 26-11-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري-      ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم  الأربعاء، بمقدار 10 قروش للغرام الذهب من عيار 21 .

حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين في السوق المحلية، 83.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 81.10 دينارا لغايات الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 96.20 دينارًا و74.80 دينارًا و56.80 دينارًا على الترتيب.

 


Image1_1120252610192940161655.jpg

 
 
