ارتفاع أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين في السوق المحلية، 83.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 81.10 دينارا لغايات الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 96.20 دينارًا و74.80 دينارًا و56.80 دينارًا على الترتيب.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مستوردات المملكة من النفط بنسبة 3.8 % في 9 أشهر
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
تضاعف الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 383.3% في 9 أشهر
-
"الإقراض الزراعـي": 62 مليون دينار قروضاً لـ12.5 ألف مزارع منذ بداية 2025
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
ارتفاع على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
الجغبير: الصادرات الأردنية توفر 35 ألف وظيفة لكل مليار دينار