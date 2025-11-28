موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

12:39 ص

الوكيل الإخباري- أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، الخميس، أن عملية نشر منظومة صواريخ "أوريشنيك" الباليستية المتطورة على الأراضي البيلاروسية ستكتمل قبل نهاية العام الحالي، في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية المشتركة مع روسيا. اضافة اعلان





وأوضح فولفوفيتش خلال مؤتمر صحفي، أن نشر المنظومة يأتي ضمن اتفاقات التعاون العسكري بين موسكو ومينسك، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الردع الإقليمي ورفع قدرات الدفاع المشترك في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الغربية.



