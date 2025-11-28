الجمعة 2025-11-28 01:04 ص

موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي
موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي
الجمعة، 28-11-2025 12:39 ص
الوكيل الإخباري- أعلن سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، الخميس، أن عملية نشر منظومة صواريخ "أوريشنيك" الباليستية المتطورة على الأراضي البيلاروسية ستكتمل قبل نهاية العام الحالي، في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية المشتركة مع روسيا.اضافة اعلان


وأوضح فولفوفيتش خلال مؤتمر صحفي، أن نشر المنظومة يأتي ضمن اتفاقات التعاون العسكري بين موسكو ومينسك، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الردع الإقليمي ورفع قدرات الدفاع المشترك في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الغربية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

عربي ودولي الرئيس السوري يوجه رسالة للشعب في الذكرى الأولى لعملية "ردع العدوان"

موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

عربي ودولي موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

فلسطين الخارجية الفلسطينية: الإعدام الميداني سياسة ممنهجة وجريمة حرب إسرائيلية متعمدة

بيرو .. السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

عربي ودولي بيرو .. السجن 11 عامًا للرئيس السابق بيدرو كاستيلو

صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

أخبار محلية صناعة إربد تختتم فعاليات "تكنولوجيا ريادة الأعمال والإدارة المالية"

مصر: مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة

عربي ودولي مصر: مستعدون لكافة السيناريوهات بشأن سد النهضة

نتنياهو يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث جبهة لبنان

عربي ودولي نتنياهو يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث جبهة لبنان

الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029

أخبار محلية الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029



 
 





الأكثر مشاهدة