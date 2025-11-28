موسكو: اكتمال نشر منظومة صواريخ متطورة في مينسك العام الحالي

وأوضح فولفوفيتش خلال مؤتمر صحفي، أن نشر المنظومة يأتي ضمن اتفاقات التعاون العسكري بين موسكو ومينسك، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الردع الإقليمي ورفع قدرات الدفاع المشترك في ظل التوترات المتصاعدة على الحدود الغربية.
