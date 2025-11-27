الاتحاد يطلق استراتيجية الكرة الأردنية حتى العام 2029

11:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755437 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، استراتيجية الكرة الأردنية برؤية مستقبلية حتى العام 2029، التي ارتكزت على أربعة محاور رئيسية تمثلت بالارتقاء الفني، والتمكين والنمو، والبنية التحتية، والتفاعل الاجتماعي. اضافة اعلان





وجاء تدشين استراتيجية الكرة الأردنية من خلال عرض فيديو تقديمي لملخص الاستراتيجية على هامش حفل اليوبيل الماسي لتأسيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وبحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، والأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد، إلى جانب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وأكد سمو الأمير علي بن الحسين أن تنفيذ استراتيجية كرة القدم الأردنية يخدم جميع مكوّنات المنظومة الكروية، بما يضمن التطوير الشامل والمستدام، مؤكداً أنها تستدعي الاهتمام في التنفيذ لما تشكله كرة القدم من قيمة وطنية وحالة جماهيرية واسعة، فضلاً عن كونها منظومة مؤثرة في حياة شريحة كبيرة من العاملين فيها وممارسي النشاط الكروي من مختلف فئات المجتمع.



أضاف: إننا في الاتحاد ممتنون للحكومة التي فتحت الباب وشاركتنا الرؤى نحو مستقبل مستدام للكرة الأردنية، التي تحظى باهتمام ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد.



من جانبها، قالت الأمينة العامة للاتحاد سمر نصار إن تطوير استراتيجية كرة القدم الأردنية جاء بعد دراسة مستفيضة للوضع الراهن ضمن إطار عمل ينظر لواقع الحال ويتعامل مع التحديات التي تواجه المنظومة بمنهجية واضحة ويكشف مكامن الفرص المستقبلية لاستغلالها بأكبر قدر ممكن.



وبينت أن العمل ضمن المحاور الاستراتيجية الأربعة شمل تحديد 32 هدفًا، سيتم تنفيذها من خلال أكثر من 160 مبادرة تنفيذية.



وتابعت أن من بين أبرز الأهداف التي نسعى لتحقيقها تطوير بيئة الأداء العالي للمنتخبات، والاستمرار في النمو التجاري وتطوير القدرات المؤسسية والفردية لدى أركان المنظومة، وتأهيل البنية التحتية لكرة القدم ضمن الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى تفعيل دور كرة القدم الأردنية في تنمية المجتمع.



وتضمن الملخص الاستراتيجي الذي قدمته الأمين العام للاتحاد مبادرات متعددة من ضمنها إعداد خطة وطنية للبنية التحتية لملاعب المملكة، وبناء فلسفة تدريبية موحدة تتناسب مع المواهب الوطنية، وتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الأردني للمحترفين، بالإضافة إلى التركيز على الناشئين والبراعم وإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين.



وضمن محور التفاعل الاجتماعي، برزت مبادرتا تأسيس متحف كروي وطني ونظام الأرشفة الإلكتروني لترسيخ تاريخ كرة القدم الأردنية في ذاكرة المجتمع.

تم نسخ الرابط





