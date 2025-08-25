الإثنين 2025-08-25 01:13 م
 

الإمارات تُجهّز السفينة التاسعة محملة بـ7 آلاف طن مساعدات لأهالي غزة

عملية الفارس شهم
عملية الفارس شهم
 
الإثنين، 25-08-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-   في إطار مواصلة الجهد الإماراتي الإنساني المساند لسكان قطاع غزة الذين يواجهون أزمة خانقة، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمكرمة من سموه، يتم العمل على تجهيز  السفينة التاسعة ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

اضافة اعلان


وتحمل هذه السفينة ما يقارب 7,000 طن من المواد الغذائية الأساسية، تمهيدًا لمغادرتها خلال الأيام المقبلة باتجاه قطاع غزة، في استجابة عاجلة للاحتياجات المعيشية المتزايدة، نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية. ويأتي ذلك استمرارًا لجهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة الفورية في أوقات الأزمات.


وتأتي هذه الخطوة، في إطار مواصلة تنفيذ  الرئيس الإماراتي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق عملية "الفارس الشهم 3"، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.


ومنذ انطلاق عملية " الفارس الشهم 3"،إرسلت الإمارات ثماني سفن سابقة إلى جانب هذه الرحلة، حملت على متنها آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء، ضمن جسر بحري وجوي متواصل، يعكس نهج الإمارات الثابت في تقديم يد العون للشعب الفلسطيني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

تعبيرية

أخبار محلية الضريبة: اصدار 100 مليون فاتورة من خلال نظام الفوترة منذ نيسان الماضي

عملية الفارس شهم

عربي ودولي الإمارات تُجهّز السفينة التاسعة محملة بـ7 آلاف طن مساعدات لأهالي غزة

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أوزبكستان وكازاخستان

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية بورصة عمّان تحلّق… والمواطن ما زال على الأرض

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تدين استمرار اعتداءات المستوطنين على شاحنات المساعدات الأردنية

8ح

منوعات مفاجأة صادمة في مأساة غرق 6 طالبات بالإسكندرية (فيديو)

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة