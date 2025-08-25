الإمارات تُجهّز السفينة التاسعة محملة بـ7 آلاف طن مساعدات لأهالي غزة

وتحمل هذه السفينة ما يقارب 7,000 طن من المواد الغذائية الأساسية، تمهيدًا لمغادرتها خلال الأيام المقبلة باتجاه قطاع غزة، في استجابة عاجلة للاحتياجات المعيشية المتزايدة، نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية. ويأتي ذلك استمرارًا لجهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة الفورية في أوقات الأزمات.
وتأتي هذه الخطوة، في إطار مواصلة تنفيذ الرئيس الإماراتي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق عملية "الفارس الشهم 3"، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.
ومنذ انطلاق عملية " الفارس الشهم 3"،إرسلت الإمارات ثماني سفن سابقة إلى جانب هذه الرحلة، حملت على متنها آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء، ضمن جسر بحري وجوي متواصل، يعكس نهج الإمارات الثابت في تقديم يد العون للشعب الفلسطيني.
