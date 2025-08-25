الإمارات تُجهّز السفينة التاسعة محملة بـ7 آلاف طن مساعدات لأهالي غزة

الوكيل الإخباري- في إطار مواصلة الجهد الإماراتي الإنساني المساند لسكان قطاع غزة الذين يواجهون أزمة خانقة، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمكرمة من سموه، يتم العمل على تجهيز السفينة التاسعة ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

وتحمل هذه السفينة ما يقارب 7,000 طن من المواد الغذائية الأساسية، تمهيدًا لمغادرتها خلال الأيام المقبلة باتجاه قطاع غزة، في استجابة عاجلة للاحتياجات المعيشية المتزايدة، نتيجة تفاقم الأوضاع الإنسانية. ويأتي ذلك استمرارًا لجهود دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة الفورية في أوقات الأزمات.



وتأتي هذه الخطوة، في إطار مواصلة تنفيذ الرئيس الإماراتي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإطلاق عملية "الفارس الشهم 3"، لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتخفيف معاناة الأشقاء في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.