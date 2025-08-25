قمة جدة: تحرك إسلامي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- انطلق، اليوم الاثنين، في مقر منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية، لبحث حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وقرار إسرائيل بتوسيع عملياتها".

اضافة اعلان