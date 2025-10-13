في تطور غير متوقع.. مقاطعة إسرائيلية لخطاب ترامب في الكنيست

وفي التفاصيل، أكد عضو الكنيست عميت هاليفي (من الليكود) أنه لن يشارك اليوم الاثنين في الجلسة الخاصة للكنيست التي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خطابه.
ورأى هاليفي أن "هذا الاتفاق هو عكس الانتصار في الحرب". وأضاف: "حتى من يعتقد أننا أُجبرنا على توقيعه، لا ينبغي أن يحتفل به".
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: الصراع في غزة انتهى والإدارة الجديدة ستبدأ عملها بسرعة كبيرة
-
ترامب: "إجراءات العزل الأوكرانية" كانت تزويرا أكبر من "ووترغيت"
-
إيران تتحدث عن امتلاك قنبلة ذرية
-
إجراءات جديدة لدخول منطقة "شنغن" و4 دول أوروبية أخرى
-
العراق يطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات
-
"أغرب ضيف" في قمة شرم الشيخ للسلام.. من هو ؟
-
حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل
-
4 دول "ضامنة" لتنفيذ خطة القطاع .. من هي ؟