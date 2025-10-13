في تطور غير متوقع.. مقاطعة إسرائيلية لخطاب ترامب في الكنيست

الوكيل الإخباري- أعلن نائبان إسرائيليان أنهما سيقاطعان خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في الكنيست، على خلفية التوصل لاتفاق بشأن غزة في إطار "خطته للسلام".



وفي التفاصيل، أكد عضو الكنيست عميت هاليفي (من الليكود) أنه لن يشارك اليوم الاثنين في الجلسة الخاصة للكنيست التي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خطابه.

