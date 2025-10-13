الإثنين 2025-10-13 12:43 ص
 

في تطور غير متوقع.. مقاطعة إسرائيلية لخطاب ترامب في الكنيست

أرشيفية
 
الإثنين، 13-10-2025 12:02 ص

الوكيل الإخباري- أعلن نائبان إسرائيليان أنهما سيقاطعان خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في الكنيست، على خلفية التوصل لاتفاق بشأن غزة في إطار "خطته للسلام".

وفي التفاصيل، أكد عضو الكنيست عميت هاليفي (من الليكود) أنه لن يشارك اليوم الاثنين في الجلسة الخاصة للكنيست التي من المقرر أن يلقي خلالها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خطابه.

ورأى هاليفي أن "هذا الاتفاق هو عكس الانتصار في الحرب". وأضاف: "حتى من يعتقد أننا أُجبرنا على توقيعه، لا ينبغي أن يحتفل به".

 
 
