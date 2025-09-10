قطر: نبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده تبحث مع الشركاء في المنطقة الردّ على الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف قادة حماس الثلاثاء.

وفي مقابلته مع شبكة سي إن إن أضاف آل ثاني أن هناك خططا جارية لعقد قمة في الدوحة قريبا بخصوص هذه المناقشات، دون تحديد موعد.



وقال آل ثاني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "يضيع" وقت قطر في الوساطة، مشيرا إلى أنّ الدوحة تعيد تقييم كل شيء فيما يخص دورها في الوساطة ومستقبل حماس في قطر.



وتابع رئيس الوزراء يقول "اليوم منطقة الخليج برمتها في خطر".



وكشف آل ثاني عن حالة أفراد الأمن القطريين الذين أصيبوا، مشيرا إلى أن حالتهم حرجة.