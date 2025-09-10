قطر: نبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

وفي مقابلته مع شبكة سي إن إن أضاف آل ثاني أن هناك خططا جارية لعقد قمة في الدوحة قريبا بخصوص هذه المناقشات، دون تحديد موعد.
وقال آل ثاني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "يضيع" وقت قطر في الوساطة، مشيرا إلى أنّ الدوحة تعيد تقييم كل شيء فيما يخص دورها في الوساطة ومستقبل حماس في قطر.
وتابع رئيس الوزراء يقول "اليوم منطقة الخليج برمتها في خطر".
وكشف آل ثاني عن حالة أفراد الأمن القطريين الذين أصيبوا، مشيرا إلى أن حالتهم حرجة.
وعلق قائلا إن "نتنياهو يقود الشرق الأوسط إلى الفوضى".
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية الأميركي يدعو إلى حوار "بنّاء" مع الصين
-
الإمارات تمنع الكيان من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي
-
كندا "تقيم" علاقتها مع إسرائيل بعد هجوم الدوحة
-
ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر
-
ولي العهد السعودي: نحن مع قطر في كل ما ستتخذه بعد استهداف الدوحة
-
إسرائيل تشن هجمات جوية على مواقع في اليمن
-
رئيس دولة عربية يصل الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه - صورة
-
كوريا الجنوبية تخصص طائرة لإعادة العمال الموقوفين في الولايات المتحدة