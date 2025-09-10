الأربعاء 2025-09-10 10:34 م
 

قطر: نبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 10-09-2025 09:17 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده تبحث مع الشركاء في المنطقة الردّ على الهجوم الإسرائيلي، الذي استهدف قادة حماس الثلاثاء.

اضافة اعلان


وفي مقابلته مع شبكة سي إن إن أضاف آل ثاني أن هناك خططا جارية لعقد قمة في الدوحة قريبا بخصوص هذه المناقشات، دون تحديد موعد.


وقال آل ثاني إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان "يضيع" وقت قطر في الوساطة، مشيرا إلى أنّ الدوحة تعيد تقييم كل شيء فيما يخص دورها في الوساطة ومستقبل حماس في قطر.


وتابع رئيس الوزراء يقول "اليوم منطقة الخليج برمتها في خطر".


وكشف آل ثاني عن حالة أفراد الأمن القطريين الذين أصيبوا، مشيرا إلى أن حالتهم حرجة.


وعلق قائلا إن "نتنياهو يقود الشرق الأوسط إلى الفوضى".

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي يدعو إلى حوار "بنّاء" مع الصين

عربي ودولي وزير الخارجية الأميركي يدعو إلى حوار "بنّاء" مع الصين

لاري إيليسون يزيح إيلون ماسك من صدارة قائمة الأثرياء

منوعات لاري إيليسون يزيح إيلون ماسك من صدارة قائمة الأثرياء

ا

أسواق ومال تراجع الإسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو

الإمارات تمنع الكيان من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي

عربي ودولي الإمارات تمنع الكيان من المشاركة في مؤتمر أمني بدبي

ب

عربي ودولي قطر: نبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي

سيارات متوقفة في منطقة الهجوم على الدوحة

عربي ودولي كندا "تقيم" علاقتها مع إسرائيل بعد هجوم الدوحة

الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

أخبار محلية الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

ا

خاص بالوكيل توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة