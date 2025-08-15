السبت 2025-08-16 12:44 ص
 

قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا تبدأ في ألاسكا

ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا
الجمعة، 15-08-2025 11:19 م
الوكيل الإخباري-  بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين محادثات في ألاسكا الجمعة بشأن إنهاء الحرب المدمرة في أوكرانيا التي بدأت مع الهجوم الروسي عام 2022.اضافة اعلان


وتمت دعوة الصحافيين لمغادرة قاعة الاجتماع بعيد جلوس ترامب وبوتين ومسؤولين آخرين في مقاعدهم أمام خلفية كتب عليها "السعي إلى السلام".

وتصافح ترامب وبوتين وتبادلا التحية لدى وصولهما إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا لحضور القمة
 
 
