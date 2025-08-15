قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا تبدأ في ألاسكا

وتمت دعوة الصحافيين لمغادرة قاعة الاجتماع بعيد جلوس ترامب وبوتين ومسؤولين آخرين في مقاعدهم أمام خلفية كتب عليها "السعي إلى السلام".
وتصافح ترامب وبوتين وتبادلا التحية لدى وصولهما إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا لحضور القمة
-
أخبار متعلقة
-
بيسكوف يكشف عن خطط بوتين بعد قمة ألاسكا مع ترامب
-
دعوى قضائية لوقف سيطرة ترامب على شرطة واشنطن
-
السعودية تعتمد نظاماً جديداً لتملك غير السعوديين للعقار
-
السلطات السورية تعلن ضبط شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في درعا
-
مجلس حكماء المسلمين يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
-
أكثر من 200 قتيل بفيضانات شمالي باكستان
-
تجدد الحرائق بريف حماة و 25 فريقاً يشاركون في الإطفاء بالساحل السوري
-
زيلينسكي: أوكرانيا "تعتمد" على ترامب لإقناع روسيا لإنهاء الحرب