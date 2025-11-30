جيش الاحتلال الإسرائيلي: نتأهب على جبهتي سوريا ولبنان

وأضاف أن الجيش سيكون الأول في الكشف والرد والدفاع، موضحًا أن قوات الاحتياط في المنطقة أكملت المهمة بنجاح، وأوقفت المشتبه بهم ودخلت في اشتباك تحت النار، بحسب قوله.
جاء هذا بعدما وصل ميلو خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى منطقة حدود مرتفعات الجولان لتمرين عسكري أُجري على الحدود مع لبنان.
إضافة إلى ذلك، أجرى القائد العسكري تقييمًا للوضع في مرتفعات الجولان مع القادة في الميدان.
وشدد على أن القوات في حالة تأهب عالية، في الدفاع والاستعداد لتطورات في ساحات سوريا ولبنان، لافتًا إلى أن النشاط في منطقة بيت جن للواء 55 يؤكد أهمية النشاط الاستباقي لإحباط الإرهاب في منطقة الأمن، وقيمة الدفاع الأمامي، وفق زعمه.
أتت هذه التصريحات وسط أجواء من الترقب بين اللبنانيين، حيث وجهت إسرائيل رسالة تحذير إلى الدولة اللبنانية عبر أميركا بأنها ستوسع ضرباتها على الأراضي اللبنانية إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، وفق ما أفادت مصادر إسرائيلية.
وأبلغت تل أبيب بيروت بنيتها "توسيع الهجمات إذا لم يتحرك بفاعلية ضد حزب الله"، حسبما نقلت "هيئة البث الإسرائيلية".
كما هدد الجانب الإسرائيلي باستهداف مواقع امتنع عن مهاجمتها حتى الآن، بفعل الضغط الأميركي.
إلى ذلك، ألمحت المصادر إلى احتمال أن يأتي هذا التحرك الإسرائيلي بعد زيارة بابا الفاتيكان ليو إلى لبنان.
وعلى جبهة سوريا، شهد الجنوب السوري خلال الساعات الماضية تصعيدًا ملحوظًا في التحركات العسكرية الإسرائيلية، شمل توغلات برية وتحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع.
في حين أوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية بخصوص تطورات عملية بلدة بيت جن جنوب سوريا، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتجه لتقليص عمليات الاعتقال الميدانية وزيادة الاعتماد على عمليات الاغتيال الجوية خوفًا على جنودها.
ونقلت القناة عن قادة أمنيين قولهم إن ما جرى في بيت جن لم يكن كمينًا مخططًا مسبقًا، موضحين أن ما حدث كان رد فعل من أهالي المنطقة الذين شاهدوا نشاط الجيش، فتجمعوا وأطلقوا النار بكثافة.
