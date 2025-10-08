كوسوفو تتسلم آلاف الطائرات المسيرة الانتحارية من تركيا

الوكيل الإخباري- أعلن ألبين كورتسي رئيس الوزراء المكلف في كوسوفو عن تسلم بلاده شحنة تضم آلاف الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "سكاي داغر" التركية، وذلك تنفيذا لعقد بين الجانبين.



وقال كورتسي في منشور على "فيسبوك": "وصلت الحاويات المحملة بالطائرات المسيرة إلى مطار بريشتينا الدولي، وقد أكمل عشرات عناصر قوات الأمن تدريبهم على استخدامها".

وأضاف أن "العقد تم توقيعه في ديسمبر الماضي مع شركة 'بايكار' التركية، وكان من المقرر تسليم الشحنة في يناير 2026، لكننا تسلمناها قبل الموعد بثلاثة أشهر".



وأوضح أن الطائرات المسيرة من نوع "RTF Skydagger FpV" هي طائرات قتالية مجهزة بأنظمة تفجير لمهاجمة الأهداف الثابتة والمتحركة.



وأكد كورتسي أن "هذه الصفقة تعزز القدرات العسكرية لقواتنا، إلى جانب طائرتي 'بايكرار تي بي 2' و'بوما'، في إطار سعينا لبناء جيش متطور تقنيا".



ولفت إلى أنه "تم نقل الطائرات المسيرة باستخدام شاحنات 'رينميتال' متعددة المهام التي اشترتها كوسوفو العام الماضي".



يذكر أن كوسوفو كانت قد تسلمت مؤخرا شحنات عسكرية من الولايات المتحدة، تشمل طائرات استطلاع بدون طيار وناقلات جنود مدرعة، في خطوة وصفها الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بـ"الوجه المزدوج" للغرب.



وكان فوتشيتش قد انتقد سابقا الدول الغربية لإمدادها كوسوفو بالأسلحة بينما تعترض على تزويد بلاده أنظمة دفاع جوي من الصين.



جدير بالذكر أن التوترات في المنطقة تعود إلى عام 1999، عندما قامت قوات "الناتو" بقصف جمهورية يوغوسلافيا السابقة فيما عرف بأزمة كوسوفو.

