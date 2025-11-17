ترامب يدافع عن تاكر كارلسون بعد مقابلة مثيرة للجدل

الوكيل الإخباري- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإعلامي تاكر كارلسون بعد أن أجرى الأخير مقابلة مثيرة للجدل مع نيك فوينتيس، الناشط المحسوب على اليمين المتطرف وأنصار تفوق العرق الأبيض.



وفجرت مقابلة كارلسون مع فوينتس جدلا في معسكر "ماغا" الأمريكي المحافظ والمؤيد لسياسات "أمريكا أولا".

وفي تصريحات صحفية، اليوم الأحد، لم يعلق ترامب على تصريحات فوينتيس، لكنه أعرب عن تأييده لتاكر كارلسون، قائلا إنه "لا يمكنكم أن تقولوا له من يجري مقابلات معهم"، مضيفا أن كارلسون "كان جيدا" و"قال أشياء جيدة عني".



وتابع ترامب: "إذا كان يريد أن يجري مقابلة مع نيك فوينتيس، وأنا لا أعرف كثيرا عنه، ولكن إذا كان يريد أن يقوم بذلك ليفعله. دعوه يفعل ذلك وعلى الناس أن يقرروا".



وفي أعقاب تصريحات ترامب شكره فوينتيس في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.



وجاء ذلك بعد أن واجه كارلسون انتقادات بسبب المقابلة من جانب عدد من السياسيين الجمهوريين البارزين والشخصيات الاجتماعية والإعلامية المحسوبة على التيار المحافظ، بمن فيهم السيناتور تيد كروز والإعلامي بين شابيرو، الذين اتهموا كارلسون بأنه "جبان" بسبب تصرفاته أثناء المقابلة.



يذكر أن نيك فوينتيس معروف بمواقفه المعادية لليهود وإنكار المحرقة، وخلال المقابلة تحدث فوينتيس عن "مؤامرة يهودية" تعرقل تحقيق الوحدة في الولايات المتحدة، حسب رأيه، وأدلى بتقييمات إيجابية لشخصيات مثل زعيمي ألمانيا النازية أدولف هيتلر والاتحاد السوفيتي يوسف ستالين.