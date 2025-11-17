الثلاثاء 2025-11-18 12:07 ص
 

مصر .. مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية المشبوه في نتيجتها

مصر .. مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية المشبوه في نتيجتها
مصر .. مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية المشبوه في نتيجتها
 
الإثنين، 17-11-2025 11:05 م
الوكيل الإخباري-  كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عن مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية التي قُدمت منها تظلمات فعلية حول سير العملية الانتخابية خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.اضافة اعلان


وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تنظر حالياً في تظلمات وشكاوى بشأن تجاوزات انتخابية وقعت في حوالي 40 دائرة انتخابية من إجمالي 70 دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وشدد بنداري خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصرية ، على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في حالة انعقاد مستمر لفحص كافة الطعون والمخالفات المرصودة، سواء التي قُدمت رسمياً أو التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

ب

عربي ودولي روسيا تسقط 18 مسيرة أوكرانية خلال 3 ساعات

F

عربي ودولي الأمم المتحدة: توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري

ل

فلسطين الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "التصريحات الخطيرة والتحريضية" ضد الرئيس والقيادة

ا

عربي ودولي قناة تركية: سبب موت السائحين الألمان في إسطنبول سم لا ترياق له

الأمم المتحدة: توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري

عربي ودولي الأمم المتحدة: توسع الاستيطان الإسرائيلي في الجولان السوري

فرنسا وأوكرانيا يوقعان "إعلان نوايا" لشراء كييف 100 طائرة رافال

عربي ودولي فرنسا وأوكرانيا يوقعان "إعلان نوايا" لشراء كييف 100 طائرة رافال

مصر .. مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية المشبوه في نتيجتها

عربي ودولي مصر .. مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية المشبوه في نتيجتها



 
 





الأكثر مشاهدة