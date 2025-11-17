مصر .. مفاجأة في عدد الدوائر الانتخابية المشبوه في نتيجتها

وأكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة تنظر حالياً في تظلمات وشكاوى بشأن تجاوزات انتخابية وقعت في حوالي 40 دائرة انتخابية من إجمالي 70 دائرة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وشدد بنداري خلال مداخلة هاتفية مع قناة مصرية ، على أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في حالة انعقاد مستمر لفحص كافة الطعون والمخالفات المرصودة، سواء التي قُدمت رسمياً أو التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
روسيا اليوم
-
