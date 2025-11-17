قناة تركية: سبب موت السائحين الألمان في إسطنبول سم لا ترياق له

الوكيل الإخباري- ذكرت قناة AHaber التلفزيونية التركية أن السائحين الألمان الذين لقوا حتفهم في إسطنبول قد تعرضوا للتسمم بمادة فوسفيد الألمنيوم، التي لا يوجد لها ترياق.



وفي وقت سابق، أفاد مدير صحة إسطنبول عبد الله غونر، أن العضو الرابع من عائلة السائحين الألمان الذين كانوا يتلقون العلاج في أحد مستشفيات تركيا توفي اليوم الاثنين. وكان غونر قد ذكر في وقت سابق أن سيدة مع طفلين يبلغان من العمر ثلاث وست سنوات من عائلة بوتشيك، والذين وصلوا من ألمانيا لقضاء عطلة في إسطنبول، لقوا حتفهم يومي الخميس والجمعة، ويفترض أن ذلك بسبب التسمم الغذائي.



وبلغ عدد المعتقلين على خلفية وفاة عائلة من السياح الألمان في إسطنبول 11 شخصا يوم الاثنين. وأغلقت السلطات فندق هاربور سويتس في إسطنبول يوم الأحد. ويجري الخبراء تحقيقا في احتمالية حدوث تسمم نتيجة سوء تنفيذ عملية مكافحة الآفات.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام بأنه تم تنفيذ حملة لمكافحة الآفات في الفندق قبل الحادث بأيام قليلة، ويشتبه الخبراء في أنه تم خلال ذلك استخدام مواد قد تُلحق الضرر بالبشر، بما في ذلك مبيدات لمكافحة الآفات الزراعية.



وقالت قناة AHaber التلفزيونية: "توصل خبراء البحث الجنائي إلى أن مكافحة بق الفراش تمت قبل عدة ساعات من بدء ظهور أعراض التسمم على الأسرة. ويجري التحقق في المادة الموجودة في المبيد الحشري، فوسفيد الألمنيوم، فربما تكون قد دخلت غرفة العائلة من خلال تهوية الحمام، مما أدى إلى تسمم أفراد عائلة بيوجيك. لا توجد مضادات لفوسفيد الألومنيوم. هذه المادة، التي تُستخدم عادةً لمكافحة الصراصير وبق الفراش، قد تكون قاتلة بسهولة إذا استُنشقت بكميات كبيرة. اكتشف المحققون أن موظف شركة مكافحة الآفات المعتقل لا يحمل أي شهادات تسمح له بالقيام برش المبيدات".



وقضت محكمة في إسطنبول، مساء الاثنين، بحبس أربعة مشتبه بهم على ذمة التحقيق: صاحب المقهى الذي تناولت فيه الأسرة الطعام، بالإضافة إلى بائعي حلوى محشوة بثلاثة متاجر.